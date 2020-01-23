Держдума РФ прийняла в першому читанні запропоновані Путіним зміни в конституцію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Державна Дума прийняла в першому читанні запропоновані російським президентом Володимиром Путіним зміни в конституцію, пише УНН з посиланням на сайт Держдуми РФ.
Про необхідність коригувань в основний закон, в тому числі в питаннях вдосконалення захисту соціальних прав громадян і посилення ролі окремих інститутів державної влади, раніше Володимир Путін заявив у посланні Федеральним Зборам. За законопроект проголосувало 432 депутата, тих, хто був проти і утрималися — немає
Державна Дума на пленарному засіданні в четвер, 23 січня, прийняла в першому читанні законопроект про внесення поправок до конституції Російської Федерації “Про вдосконалення регулювання окремих питань організації публічної влади”.
20 січня він був внесений президентом РФ Володимиром Путіним, а напередодні розглянутий профільним Комітетом з державного будівництва і законодавства.
На підтримку документа висловилися всі чотири фракції.
“Говорячи про конституцію і поправку, яку вносить президент, ми з вами переходимо від декларації до конституції прямої дії, особливо в галузі соціальної політики, соціальної держави”, — заявив голова Держдуми В’ячеслав Володін.
Офіційний представник президента РФ по законопроекту, голова профільного Комітету з державного будівництва і законодавства Павло Крашенінніков нагадав, що проект пропонує поправки в 22 статті глав з 3 по 8 конституції РФ і не зачіпає її фундаментальних положень.
Він заявив, що багато із запропонованих Путіним змін вже діють на рівні законів, але тепер пропонується закріпити їх на конституційному рівні.
Додамо, що у Росії сформовано новий уряд. Також незадовго до цього, Держдума РФ затвердила Мішустіна на посаді нового російського прем’єра.
Раніше, Путін запропонував винести поправки в Конституцію на референдум.