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Госдума РФ приняла в первом чтении предложенные Путиным изменения в конституцию

Киев • УНН

 • 18651 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Государственная Дума приняла в первом чтении предложенные российским президентом Владимиром Путиным изменения в конституцию, пишет УНН со ссылкой на сайт Госдумы РФ.

Госдума РФ приняла в первом чтении предложенные Путиным изменения в конституцию

О необходимости корректировок в основной закон, в том числе в вопросах совершенствования защиты социальных прав граждан и усиления роли отдельных институтов госвласти, ранее Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию. За законопроект проголосовало 432 депутата, против и воздержавшихся нет

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 23 января, приняла в первом чтении законопроект о поправке к конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти”.

20 января он был внесен президентом РФ Владимиром Путиным, а накануне рассмотрен профильным Комитетом по государственному строительству и законодательству.

В поддержку документа высказались все четыре фракции.

“Говоря о конституции и поправке, которую вносит президент, мы с вами переходим от декларации к конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, социального государства”, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Официальный представитель президента РФ по законопроекту, председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 конституции РФ и не затрагивает ее фундаментальных положений.

Он заявил, что многие из предложенных Путиным изменений уже действуют на уровне законов, но теперь предлагается закрепить их на конституционном уровне.

Добавим, что в России сформирован новое правительство. Незадолго до этого, Госдума РФ утвердила Мишустина в должности нового российского премьера.

Ранее Путин предложил вынести поправки в Конституцию на референдум.

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