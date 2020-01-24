Новий прем'єр РФ Мішустін ввів надбавку до зарплати для силовиків за роботу на акціях протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін встановив надбавку для поліцейських, військовослужбовців і співробітників Росгвардії, що працюють на акціях протесту, передає УНН з посиланням на постанови російського уряду.
Надбавка у розмірі до 100% окладу передбачена за роботу “в умовах підвищеної складності” для співробітників правоохоронних органів, які служать в Москві і Московській області, а також Санкт-Петербурзі і Ленінградській області.
На додаткові виплати можуть претендувати співробітники МВС, “які беруть участь в охороні громадського порядку”, співробітники Росгвардії, “які беруть участь у забезпеченні правопорядку і громадської безпеки під час проведення масових заходів”.
“Прийняті рішення дозволять підвищити рівень соціальної захищеності працівників органів внутрішніх справ, а також військовослужбовців і осіб, що проходять службу у військах Росгвардії, що беруть участь в забезпеченні громадського порядку”, — наголошується в повідомленні.
Влітку в Москві проходили масові протести через недопуск кількох десятків кандидатів несистемної опозиції до виборів до міського парламенту. На неузгоджених ходах 27 липня і 3 серпня були затримані більше тисячі чоловік, а після санкціонованого мітингу-концерту 10 серпня поліція затримала понад 250 осіб.
Нагадаємо, Державна Дума прийняла в першому читанні запропоновані російським президентом Володимиром Путіним зміни в конституцію.