Новый премьер-министр надеется побороть рейдерство в Украине

"В нашей стране процветает рейдерство .. Вся эта еще практика, которая существует. Простыми словами, это когда вы владели имуществом, а завтра его взяли и переписали", - сказал Гончарук.

Он добавил, что надеется, что новый министр юстиции изменит ситуацию.

Причем глава правительства добавил, что рейдерство за последние месяцы сократилось.

Как сообщал УНН, в ближайший месяц правительство планирует преодолеть рейдерство и махинации в реестрах недвижимости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что одним из приоритетных вопросов на следующие пару недель подготовка к МВФ. Об этом он заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов