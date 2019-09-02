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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 4820 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113525 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124333 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115812 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121617 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126177 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151384 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150817 просмотра

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Новый премьер-министр надеется побороть рейдерство в Украине

Новый премьер-министр надеется побороть рейдерство в Украине

Киев  •  УНН

 • 14130 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине процветает рейдерство, но новый министр юстиции изменит ситуацию. Об этом глава правительства Алексей Гончарук заявил в эфире "Свободы слова", передает УНН.

"В нашей стране процветает рейдерство .. Вся эта еще практика, которая существует. Простыми словами, это когда вы владели имуществом, а завтра его взяли и переписали", - сказал Гончарук.

Он добавил, что надеется, что новый министр юстиции изменит ситуацию.

Причем глава правительства добавил, что рейдерство за последние месяцы сократилось.

Как сообщал УНН, в ближайший месяц правительство планирует преодолеть рейдерство и махинации в реестрах недвижимости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что одним из приоритетных вопросов на следующие пару недель подготовка к МВФ. Об этом он заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов

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