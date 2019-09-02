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Новий прем'єр-міністр сподівається побороти рейдерство в Україні

Новий прем'єр-міністр сподівається побороти рейдерство в Україні

Київ • УНН

 • 14135 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні процвітає рейдерство, але новий міністр юстиції змінить ситуацію. Про це голова уряду Олексій Гончарук заявив в ефірі "Свободи слова", передає УНН.

"В нашій країні процвітає рейдерство.. Ця вся ще практика, яка існує. Простими словами, це коли ви володіли майном, а завтра його взяли і переписали", - сказав Гончарук.

Він додав, що має надію, що новий міністр юстиції змінить ситуацію.

При чому голова уряду додав, що рейдерство за останні місяці скоротилося.

Як повідомляв УНН, у найближчий місяць уряд планує подолати рейдерство та махінаціями в реєстрах нерухомості. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що одним з пріоритетних питань на наступні пару тижнів є підготовка до МВФ. Про це він заявив час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

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