Новий прем'єр-міністр сподівається побороти рейдерство в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні процвітає рейдерство, але новий міністр юстиції змінить ситуацію. Про це голова уряду Олексій Гончарук заявив в ефірі "Свободи слова", передає УНН.
"В нашій країні процвітає рейдерство.. Ця вся ще практика, яка існує. Простими словами, це коли ви володіли майном, а завтра його взяли і переписали", - сказав Гончарук.
Він додав, що має надію, що новий міністр юстиції змінить ситуацію.
При чому голова уряду додав, що рейдерство за останні місяці скоротилося.
Як повідомляв УНН, у найближчий місяць уряд планує подолати рейдерство та махінаціями в реєстрах нерухомості. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що одним з пріоритетних питань на наступні пару тижнів є підготовка до МВФ. Про це він заявив час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.