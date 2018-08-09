Новое мощное землетрясение произошло в Индонезии

Геологическое агентство Индонезии сообщило, что землетрясение, которое произошло в четверг днем, с эпицентром на глубине 12 километров на северо-западе острова имело магнитуду 6,2. Угрозы цунами нет.

Геологическая служба США при этом сообщила, что магнитуда землетрясения была 5,9.

Это третье сильное землетрясение за последнее время на Ломбоке. В воскресение тут произошло землетрясение магнитудой 7,0, в результате которого погиб по меньшей мере 131 человек, и землетрясение магнитудой 6,4 29 июля, в результате которого погибли 16 человек.