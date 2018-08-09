Новий потужний землетрус стався в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Новий сильний землетрус магнітудою 6,2 стався на індонезійському острові Ломбок, де близько тижня тому через підземні поштовхи загинула щонайменше 131 людина. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Геологічне агентство Індонезії повідомило, що землетрус, який стався у четвер вдень, з епіцентром на глибині 12 кілометрів на північному заході острова мав магнітуду 6,2. Загрози цунамі немає.
Геологічна служба США при цьому повідомила, що магнітуда землетрусу була 5,9.
Це третій сильний землетрус за останній час на Ломбоці. У неділю тут стався землетрус магнітудою 7,0, у результаті якого загинула щонайменше 131 особа, і землетрус магнітудою 6,4 29 липня, в результаті якого загинули 16 осіб.