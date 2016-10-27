Новый подземный толчок магнитудой в 5,9 всколыхнул Италию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Магнитуда нового подземного толчка в центре Италии, где ранее произошло землетрясение магнитудой 5,5, составила 5,9 передает УНН со ссылкой на ANSA.
Согласно измерениям Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда составила 5,9, но это требует дополнительного уточнения.
Эпицентр подземного толчка, произошедшего в 21:18 по местному времени, находился между городами Перуджа и Мачерата.
Сейчас сведений о жертвах пока нет.
Ранее в среду в этом районе произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Напоминаем, что 24 августа Италия пострадала от землетрясения магнитудой 6,0 в результате которого погибли почти 300 человек.