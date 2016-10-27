Новий підземний поштовх магнітудою в 5,9 сколихнув Італію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Магнітуда нового підземного поштовху в центрі Італії, де раніше стався землетрус магнітудою 5,5, склала 5,9 передає УНН з посиланням на ANSA.
Згідно з вимірами Національного інституту геофізики і вулканології, магнітуда склала 5,9, але це вимагає додаткового уточнення.
Епіцентр підземного поштовху, що стався о 21:18 за місцевим часом, знаходився між містами Перуджа і Мачерата.
Наразі відомостей про жертви немає.
Раніше, в середу, в цьому районі стався землетрус магнітудою 5,5.
Нагадємо, що 24 серпня Італія постраждала від землетрусу магнітудою 6,0 в результаті якого загинули майже 300 осіб.