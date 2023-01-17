Новое масштабное наступление россиян на Луганскую область возможно - Гайдай

Детали

На вопрос, действительно ли россияне готовятся к масштабному наступлению в Луганской области, Гайдай ответил: «В теории это возможно, потому что такое количество мобилизованных – сотни тысяч – и ту тактику, которую мы видели на Бахмуте, просто забрасывают трупами наши позиции, что там не только люди, оружие уже не выдерживает. Потому, в принципе, достаточно ожидаемо. Могу сказать, что неоднократно пытались накопить силы для контрнаступления в Луганской области, но наше военное командование видит где-то наперед пару шагов, анализирует и принимает соответствующие решения».

Детали

Кроме того, Гайдай сообщил, что россияне пытаются закрепиться в Кременной и удержать оборону.

«Россияне все равно изучают нашу тактику и стратегию, меняют свою. То, что они перебрасывают свежемобилизованных россиян, это, в принципе, мы видим. И постоянные нашествия, волны наступлений – они чувствуются, но сейчас мы даже фиксировали, что перебросили уже кадровых военных десантников – это из одного из десантных полков. На россии пытаются прямо на Кременной закрепиться и удержать оборону», - рассказал Гайдай.

Дополнение

Гайдай сообщал, что у украинских военных есть успех на Сватовско-Кременском направлении, и они его стабильно развивают.