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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Новое масштабное наступление россиян на Луганскую область возможно - Гайдай

Киев • УНН

 • 168153 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Новое масштабное наступление российских оккупантов на Луганскую область возможно. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает УНН.

Новое масштабное наступление россиян на Луганскую область возможно - Гайдай

Детали

На вопрос, действительно ли россияне готовятся к масштабному наступлению в Луганской области, Гайдай ответил: «В теории это возможно, потому что такое количество мобилизованных – сотни тысяч – и ту тактику, которую мы видели на Бахмуте, просто забрасывают трупами наши позиции, что там не только люди, оружие уже не выдерживает. Потому, в принципе, достаточно ожидаемо. Могу сказать, что неоднократно пытались накопить силы для контрнаступления в Луганской области, но наше военное командование видит где-то наперед пару шагов, анализирует и принимает соответствующие решения».

Детали

Кроме того, Гайдай сообщил, что россияне пытаются закрепиться в Кременной и удержать оборону.

«Россияне все равно изучают нашу тактику и стратегию, меняют свою. То, что они перебрасывают свежемобилизованных россиян, это, в принципе, мы видим. И постоянные нашествия, волны наступлений – они чувствуются, но сейчас мы даже фиксировали, что перебросили уже кадровых военных десантников – это из одного из десантных полков. На россии пытаются прямо на Кременной закрепиться и удержать оборону», - рассказал Гайдай.

Дополнение

Гайдай сообщал, что у украинских военных есть успех на Сватовско-Кременском направлении, и они его стабильно развивают.

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