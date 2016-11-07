Новый председатель Одесской ОГА появится не раньше, чем через месяц - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что новый глава Одесской ОГА появится в области не раньше, чем через месяц. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Согласно действующему законодательству, если Президент удовлетворит заявление Председателя ОГА, по крайней мере месяц после этого будет продолжаться конкурс на назначение нового председателя", - отметил В.Гройсман.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что лично будет контролировать ситуацию в Одесской области до назначения нового главы ОГА.
Ранее председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня на пресс-конференции, проходившей на Морском вокзале, заявил о том, что подает в отставку.