Новый председатель Одесской ОГА появится не раньше, чем через месяц - В.Гройсман

"Согласно действующему законодательству, если Президент удовлетворит заявление Председателя ОГА, по крайней мере месяц после этого будет продолжаться конкурс на назначение нового председателя", - отметил В.Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что лично будет контролировать ситуацию в Одесской области до назначения нового главы ОГА.

Ранее председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня на пресс-конференции, проходившей на Морском вокзале, заявил о том, что подает в отставку.