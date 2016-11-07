Новий голова Одеської ОДА з’явиться не раніше, ніж за місяць - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що новий голова Одеської ОДА з’явиться в області не раніше, ніж за місяць. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Відповідно до чинного законодавства, якщо Президент задовольнить заяву Голови ОДА, принаймні місяць після цього триватиме конкурс на призначення нового голови”, — зазначив В.Гройсман.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що особисто контролюватиме ситуацію на Одещині до призначення нового очільника ОДА.
Раніше голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сьогодні на прес-конференції, що проходила на Морському вокзалі, заявив про те, що подає у відставку.