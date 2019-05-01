Новинский с коллегами встретились с семьями погибших в Одессе 2 мая

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В канун пятилетия Одесской трагедии глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский специально прибыл в Одессу для встречи с членами семей погибших 2 мая 2014 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила фракция политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины.

В канун пятилетия Одесской трагедии глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский специально прибыл в Одессу для встречи с членами семей погибших 2 мая 2014 года.

Также на встречу с родственниками прибыл глава партии “Наши” Евгений Мураев и народный депутат Украины Татьяна Бахтеева. Члены семей жертв тех страшных событий до сих пор не знают истинные причины гибели своих близких и виновные в произошедшем не наказаны.

По мнению родных, следственные и судебные органы намеренно раздробили эпизоды трагедии, разделили участников событий 2-го мая по политическим признакам, в результате следствие не было беспристрастным и справедливым.

По словам народного депутата Украины, главы фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Вадима Новинского, многочисленные попытки оппозиции инициировать создание Временной следственной комиссии по объективному расследованию Одесской трагедии наталкиваются на колоссальное сопротивление правящей коалиции.

“Действующая власть слепо-глухонемая к расследованию одесской трагедии. Она не заинтересована в том, чтобы Одесса и Украина узнали правду, потому что, если бы расследование было бы честным, то оно привело бы в самые высокие кабинеты этой власти. Мы ничего не забыли, и мы сделаем всё, чтобы расследование Одесской трагедии было завершено. Это нужно не тем, кто погиб. Это нужно нам, живым, чтобы извлечь уроки из этой страшной трагедии и обязательно наказать тех, кто в этом был виноват”, — заявил глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Вадим Новинский.

В 2014-м году депутатам от Одесской области в прежнем составе Верховной Рады удалось добиться создания Временной следственной комиссии по 2 мая, в состав которой входила Светлана Фабрикант. Однако, по ее словам, работа комиссии была сведена властью и правоохранителями к преступной формальности, при причине чего Светлана Фабрикант даже отозвала свою подпись под итоговым докладом о работе комиссии.

“Нынешний парламент не заинтересован в обнародовании правды об Одесской трагедии и, самое главное, в наказании виновных в организации событий 2 мая 2014 года. Сегодня новая власть обязана продемонстрировать открытость в расследовании и не допустить спекуляций. Разночтениям, недомолвкам, оскорблениям и самосуду конец положит только правда”, — подчеркнула народный депутат Украины VII созыва Светлана Фабрикант.

В "Оппозиционном блоке" заявляют, что семьи, потерявшие кормильцев, полностью лишены социальной поддержки со стороны государства.

В условиях отсутствия социальной поддержки со стороны государства по отношению к родственникам жертв одесской трагедии Благотворительный фонд Вадима Новинского взял на себя вопросы финансовой помощи для оздоровления семей с детьми. Кроме этого, необходимую материальную поддержку в первых числах мая получат 45 семей, чьи родственники находятся в СИЗО Одессы, Николаева и Херсона.

Вадим Новинский повторно потребовал от городской власти Одессы выполнить данное ранее ею обещание о выдаче разрешения на установление двух мемориальных досок на Греческой площади и на фасаде здания Дома Профсоюзов. Кроме этого, лидер парламентской фракции заявил о намерении профинансировать разработку проекта и строительство поминальной часовни на Куликовом поле в память обо всех жертвах Одесской трагедии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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