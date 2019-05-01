Новинський з колегами зустрілися з сім'ями загиблих в Одесі 2 травня

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Напередодні п'ятої річниці Одеської трагедії глава парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новінський спеціально прибув до Одеси для зустрічі з членами сімей загиблих 2 травня 2014 року. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила фракція політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді України.

Напередодні п'ятої річниці Одеської трагедії глава парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новінський спеціально прибув до Одеси для зустрічі з членами сімей загиблих 2 травня 2014 року.

Також на зустріч з родичами прибув глава партії "Наші" Євген Мураєв і народний депутат України Тетяна Бахтеєва. Члени сімей жертв тих страшних подій досі не знають справжні причини загибелі своїх близьких і винні в події не покарані.

На думку рідних, слідчі і судові органи навмисно роздрібнили епізоди трагедії, розділили учасників подій 2-го травня за політичними ознаками, в результаті слідство не було неупередженим і справедливим.

За словами народного депутата України, голови фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді Вадима Новинського, численні спроби опозиції ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії з об'єктивному розслідуванню Одеської трагедії наштовхуються на колосальний опір правлячої коаліції.

"Чинна влада сліпо-глухоніма до розслідування одеської трагедії. Вона не зацікавлена в тому, щоб Одеса і Україна дізналися правду, тому що, якби розслідування було б чесним, то воно призвело б до найвищих кабінетів цієї влади. Ми нічого не забули, і ми зробимо все, щоб розслідування Одеської трагедії було завершено. Це потрібно не тим, хто загинув. Це потрібно нам, живим, щоб витягти уроки з цієї страшної трагедії і обов'язково покарати тих, хто в цьому був винен ", - заявив глава фракції" Опозиційний блок "у Верховній Раді Вадим Новинський.

У 2014-му році депутатам від Одеської області в колишньому складі Верховної Ради вдалося домогтися створення Тимчасової слідчої комісії по 2 травня, до складу якої входила Світлана Фабрикант. Однак, за її словами, робота комісії була зведена владою і правоохоронцями до злочинної формальності, при зв'язку з чим Світлана Фабрикант навіть відкликала свій підпис під підсумковим доповіддю про роботу комісії.

"Нинішній парламент не зацікавлений в оприлюдненні правди про Одеську трагедії і, найголовніше, в покаранні винних в організації подій 2 травня 2014 року. Сьогодні нова влада зобов'язана продемонструвати відкритість в розслідуванні і не допустити спекуляцій. Різночитань, недомовок, образам і самосуду кінець покладе тільки правда ", - підкреслила народний депутат України VII скликання Світлана Фабрикант.

В "Опозиційному блоці" заявляють, що сім'ї, які втратили годувальників, повністю позбавлені соціальної підтримки з боку держави.

В умовах відсутності соціальної підтримки з боку держави по відношенню до родичів жертв одеської трагедії Благодійний фонд Вадима Новинського взяв на себе питання фінансової допомоги для оздоровлення сімей з дітьми. Крім цього, необхідну матеріальну підтримку в перших числах травня отримають 45 сімей, чиї родичі перебувають в СІЗО Одеси, Миколаєва та Херсона.

Вадим Новинський повторно зажадав від міської влади Одеси виконати дану раніше нею обіцянку про видачу дозволу на встановлення двох меморіальних дощок на Грецькій площі і на фасаді будівлі Будинку Профспілок. Крім цього, лідер парламентської фракції заявив про намір профінансувати розробку проекту та будівництво поминальної каплиці на Куликовому полі в пам'ять про всіх жертв Одеської трагедії.

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