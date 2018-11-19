Новым президентом ПА НАТО выбрали британку Маделин Мун
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Новым президентом Парламентской ассамблеи НАТО избран член делегации Великобритании Маделин Мун. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз, передает УНН.
"Новым Президентом NATO Parliamentary Assembly / Assemblée parlementaire de l'OTAN избран член делегации Великобритании Маделин Мун. Вчера от имени нашей делегации мы поздравили ее с избранием. Пригласили в Украину, в частности на второй Международный женский конгресс", - написала Фриз.
Она также добавила, что "Маделин Мун отметила, что достойно продолжит деятельность, которую начали Паоло Али и Раса Юкнявичене, по укреплению единства Ассамблеи, по развитию солидарности всех наций в защите демократии, поддержки обороны и нашей безопасности, которую иногда воспринимают поверхностно".
Как сообщал УНН, 17 ноября украинская делегация начала работу на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в канадском Галифаксе.
В воскресенье 18 ноября Украина передала партнерам Парламентской ассамблеи НАТО докладе о деятельности российских частных военных компаний.