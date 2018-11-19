Новим президентом ПА НАТО обрали британку Маделін Мун
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Новим президентом Парламентської асамблеї НАТО обрано члена делегації Великої Британії Маделін Мун. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова постійної делегації у ПА НАТО, народний депутат Ірина Фріз, передає УНН.
"Новим Президентом NATO Parliamentary Assembly / Assemblée parlementaire de l'OTAN обрано члена делегації Великої Британії Маделін Мун. Вчора від імені нашої делегаціі ми привітали її з обранням. Запросили до України, зокрема на другий Міжнародний жіночий конгрес", - написала Фріз.
Вона також додала, що "Маделін Мун зазначила, що гідно продовжить діяльність, яку розпочали Паоло Алі і Раса Юкнявичене, зі зміцнення єдності Асамблеї, з розбудови солідарності всіх націй у захисті демократії, підтримки оборони та нашої безпеки, яку інколи сприймають поверхнево".
Як повідомляв УНН, 17 листопада українська делегація розпочала роботу на осінній сесії Парламентської асамблеї НАТО у канадському Галіфаксі.
У неділю 18 листопада Україна передала партнерам Парламентської асамблеї НАТО доповіді про діяльність російських приватних військових компаній.