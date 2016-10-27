Новым председателем союза кинематографистов Украины стал Т.Ткаченко

"Кстати, мы с Тарасом являемся выпускниками Украинского гуманитарного лицея, он первого выпуска, а я третьего. А еще, наверное, он является самым молодым председателем Союза за все время его существования", - написал глава Госкино Ф.Илленко.

Сообщим, что Т.Ткаченко - украинский режиссер и сценарист, преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Среди лент Ткаченко - "Иван Миколайчук. Книга жизни "(2004)," Право на Надежду "(2008)," Собачий вальс "(2011).

Отметим, в этом году на рассмотрение оскаровского комитета было подано фильма - "Гнездо горлицы" Тарас Ткаченко, однако предпочтение получил фильм "Украинские шерифы" режиссера Романа Бондарчука.