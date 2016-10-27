Новим головою спілки кінематографістів України став Т.Ткаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На позачерговому з’їзді Національної спілки кінематографістів України обрали нового голову. Посаду обійняв 40-річний режисер Тарас Ткаченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ДержКіно Філіп Іллєнко, передає УНН.
“До речі, ми з Тарасом є випускниками Українського гуманітарного ліцею, він першого випуску, а я третього. А ще, мабуть, він є наймолодшим головою Спілки за всі часи її існування,” — написав голова ДержКіно Ф.Іллєнко.
Повідомимо, що Т.Ткаченко — український режисер і сценарист, викладає у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка—Карого. Серед стрічок Ткаченка — “Іван Миколайчук. Книга життя” (2004), “Право на Надію” (2008), “Собачий вальс” (2011).
Зазначимо, цього року на розгляд оскарівського комітету було подано фільм — “Гніздо горлиці” Тараса Ткаченко, проте перевагу отримав фільм “Українські шерифи” режисера Романа Бондарчука.