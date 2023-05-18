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Новым главным тренером сборной Украины станет Ребров - СМИ

Новым главным тренером сборной Украины станет Ребров - СМИ

Киев • УНН

 • 920452 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров, сообщил в Twitter спортивный журналист Фабрицио Романо, передает УНН.

Цитата

"Вскоре новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров - соглашение подписано", - написал он.

Детали

Кроме этого, Романо сообщил, что Украинская ассоциация по футболу провела переговоры с хорватским специалистом Славеном Биличем, однако решила, что "будет продолжать работу" с Ребровым. Он добавил, что "скоро" о решении объявят официально.

Дополнение

Сергей Ребров - украинский футболист, игравший на позиции нападающего и украинский футбольный тренер. Большую часть карьеры провёл в киевском "Динамо", играл за английские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче", российский "Рубин".

Ребров является победителем трёх чемпионатов: украинского, турецкого и российского. С 2014 года по 2017-й футболист занимал должность главного тренера "Динамо". 

Напомним

В январе 2023 года Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Украины Александром Петраковым

Исполняющим обязанности главного тренера нацсборной Украины назначили экс-полузащитника национальной сборной Украины, тренера молодёжной сборной Украины Руслана Ротаня.

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