Новым главным тренером сборной Украины станет Ребров - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров, сообщил в Twitter спортивный журналист Фабрицио Романо, передает УНН.
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"Вскоре новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров - соглашение подписано", - написал он.
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Кроме этого, Романо сообщил, что Украинская ассоциация по футболу провела переговоры с хорватским специалистом Славеном Биличем, однако решила, что "будет продолжать работу" с Ребровым. Он добавил, что "скоро" о решении объявят официально.
Дополнение
Сергей Ребров - украинский футболист, игравший на позиции нападающего и украинский футбольный тренер. Большую часть карьеры провёл в киевском "Динамо", играл за английские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче", российский "Рубин".
Ребров является победителем трёх чемпионатов: украинского, турецкого и российского. С 2014 года по 2017-й футболист занимал должность главного тренера "Динамо".
Напомним
В январе 2023 года Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Украины Александром Петраковым
Исполняющим обязанности главного тренера нацсборной Украины назначили экс-полузащитника национальной сборной Украины, тренера молодёжной сборной Украины Руслана Ротаня.