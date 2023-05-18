Новим головним тренером збірної України стане Ребров - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров, повідомив у Twitter спортивний журналіст Фабріціо Романо, передає УНН.
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"Незабаром новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров - угода підписана", - написав він.
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Крім цього, Романо повідомив, що Українська асоціація з футболу провела перемовини з хорватським спеціалістом Славеном Білічем, однак вирішила, що "продовжуватиме роботу" з Ребровим. Він додав, що "скоро" про рішення оголосять офіційно.
Доповнення
Сергій Ребров - український футболіст, що грав на позиції нападника та український футбольний тренер. Більшу частину кар'єри провів у київському "Динамо", грав за англійські "Тоттенгем" та "Вест Гем", турецький "Фенербахче", російський "Рубін".
Ребров є переможцем трьох чемпіонатів: українського, турецького й російського. З 2014 року по 2017-ий футболіст обіймав посаду головного тренера "Динамо".
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