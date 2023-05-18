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Новим головним тренером збірної України стане Ребров - ЗМІ

Новим головним тренером збірної України стане Ребров - ЗМІ

Київ • УНН

 • 920456 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров, повідомив у Twitter спортивний журналіст Фабріціо Романо, передає УНН.

Цитата

"Незабаром новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров - угода підписана", - написав він.

Деталі

Крім цього, Романо повідомив, що Українська асоціація з футболу провела перемовини з хорватським спеціалістом Славеном Білічем, однак вирішила, що "продовжуватиме роботу" з Ребровим. Він додав, що "скоро" про рішення оголосять офіційно.

Доповнення

Сергій Ребров - український футболіст, що грав на позиції нападника та український футбольний тренер. Більшу частину кар'єри провів у київському "Динамо", грав за англійські "Тоттенгем" та "Вест Гем", турецький "Фенербахче", російський "Рубін".

Ребров є переможцем трьох чемпіонатів: українського, турецького й російського. З 2014 року по 2017-ий футболіст обіймав посаду головного тренера "Динамо". 

Нагадаємо

У січні 2023 року Українська асоціація футболу оголосила про припинення співпраці з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим

Виконувачем обов’язків головного тренера нацзбірної України призначили експівзахисника національної збірної України, тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня.

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