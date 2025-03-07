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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Киев • УНН

 • 122078 просмотра

В Telegram обнаружен новый вирус EvilLoader, который маскируется под видеофайлы и атакует устройства Android. Вирус может устанавливать шпионское ПО, программы-вымогатели и банковские трояны.

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Обнаружен новый вирус в Telegram, который получил название EvilLoader. Он маскируется под безобидные видеофайлы и представляет значительный риск для безопасности пользователей Android. Об этом сообщает ресурс Medium, пишет УНН.

Детали

EvilLoader является активной уязвимостью в Telegram для Android версии 11.7.4, в настоящее время она не исправлена. Есть данные, что киберпреступники уже продают и распространяют эту программу на подпольных форумах, делая ее доступной широкому кругу злоумышленников.

Вирус позволяет устанавливать различные типы вредоносного программного обеспечения, в частности:

Шпионское ПО - позволяет злоумышленникам отслеживать ваши звонки, сообщения и активность;

Программы-вымогатели - шифруют файлы и требуют выкуп за их разблокировку;

Банковские трояны - крадут конфиденциальную финансовую информацию;

Как работает EvilLoader?

Киберпреступники используют EvilLoader для отправки вредоносных APK-файлов, которые выглядят как видеофайлы. Когда пользователь открывает поддельное видео, Telegram ошибочно обрабатывает его как установочный файл, позволяя вирусу незаметно инсталлироваться.

Как защититься

Telegram еще не выпустил патч, но можно предпринять меры, чтобы защититься от EvilLoader и подобных атак:

  • Немедленно обновите Telegram, регулярно проверяйте обновления;
    • Отключите автоматическую загрузку;
      • Не открывайте неизвестные файлы;
        • Ограничьте общение только с надежными контактами;
          • Рассмотрите альтернативные программы для обмена сообщениями.

            Напоминаем

            По данным СБУ, российские спецслужбы пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине путем активизации информационно-психологических операций. Для проведения провокаций активно задействованы ботофермы, фейковые аккаунты и подконтрольные группы в популярных соцсетях и мессенджерах, особенно в TikTok и Telegram.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

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