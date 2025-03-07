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Новий вірус в Telegram атакує систему Android: є ризик втратити гроші

Київ • УНН

 • 122083 перегляди

В Telegram виявлено новий вірус EvilLoader, який маскується під відеофайли та атакує пристрої Android. Вірус може встановлювати шпигунське ПЗ, програми-вимагачі та банківські трояни.

Новий вірус в Telegram атакує систему Android: є ризик втратити гроші

Виявлено новий вірус в Telegram, який отримав назву EvilLoader. Він маскується під нешкідливі відеофайли й становить значний ризик для безпеки користувачів Android. Про це повідомляє ресурс Medium, пише УНН.

Деталі

EvilLoader є активною вразливістю в Telegram для Android версії 11.7.4, наразі вона не виправлена. Є дані, що кіберзлочинці вже продають і поширюють цю програму на підпільних форумах, роблячи її доступною широкому колу зловмисників.

Вірус дозволяє встановлювати різні типи шкідливого програмного забезпечення, зокрема:

Шпигунське ПЗ - дозволяє зловмисникам відстежувати ваші дзвінки, повідомлення та активність;

Програми-вимагачі - шифрують файли та вимагають викуп за їх розблокування;

Банківські трояни - крадуть конфіденційну фінансову інформацію;

Як працює EvilLoader?

Кіберзлочинці використовують EvilLoader для надсилання шкідливих APK-файлів, які виглядають як відеофайли. Коли користувач відкриває фальшиве відео, Telegram помилково обробляє його як інсталяційний файл, дозволяючи вірусу непомітно інсталюватися.

Як захиститися

Telegram ще не випустив патч, але можна вжити заходів, щоб захиститися від EvilLoader та подібних атак:

  • Негайно оновіть Telegram, регулярно перевіряйте оновлення;
    • Вимкніть автоматичне завантаження;
      • Не відкривайте невідомі файли;
        • Обмежуйте спілкування лише з надійними контактами;
          • Розгляньте альтернативні програми для обміну повідомленнями.

            Нагадаємо

            За даними СБУ, російські спецслужби намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні шляхом активізації інформаційно-психологічних операцій. Для проведення провокацій активно задіяні ботоферми, фейкові акаунти та підконтрольні групи в популярних соцмережах і месенджерах, особливо в TikTok і Telegram.

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

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