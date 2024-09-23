Новый прилет на территории Харькова: произошло возгорание травы

К вечеру, 23 сентября, в Харькове зафиксировали еще один прилет в результате вражеской атаки. Из-за обстрела произошло возгорание травы, которое сейчас ликвидируют чрезвычайники. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Службы зафиксировали еще один прилет на территории Харькова возле кладбища. Попадание в землю, есть возгорание травы. Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия - заявил Синегубов.

Председатель ОВА добавил, что пока информации о пострадавших нет.

Напомним,

Армия рф нанесла удар по лесополосе в окрестностях Харькова. По сообщению председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, пока пострадавших нет, тип использованного оружия устанавливается.