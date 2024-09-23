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Новий приліт на території Харкова: сталось загоряння трави

Новий приліт на території Харкова: сталось загоряння трави

Київ • УНН

 • 19000 перегляди

У Харкові стався черговий ворожий обстріл біля цвинтаря, що призвів до загоряння трави. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, інформації про постраждалих наразі немає.

Надвечір, 23 вересня, у Харкові зафіксували ще один приліт внаслідок ворожої атаки. Через обстріл сталось загоряння трави, яке наразі ліквідовують надзвичайники. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Служби зафіксували ще один приліт на території Харкова біля цвинтаря. Влучання в землю, є загоряння трави. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки

- заявив Синєгубов. 

Голова ОВА додав, що наразі інформації про потерпілих немає. 

Нагадаємо

Армія рф завдала удару по лісосмузі на околицях Харкова. За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі постраждалих немає, тип використаної зброї встановлюється.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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