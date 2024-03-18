Новый пакет помощи от Бельгии: три сотни бронемашин и три тральщика

Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины на 450 миллионов долларов. В него войдет 300 броневиков LMV и три корабля-миноискателя. Об этом пишет Shephard Media, передает УНН.

Детали

Бельгия объявила о пакете военной помощи Украине в размере 412 миллионов евро (450 миллионов долларов) в форме 300 легких многоцелевых машин Lynx (LMV) и трех кораблей-миноискателей.

Новая инициатива военной помощи, реализованная Бельгией совместно с Нидерландами. Это часть сотрудничества BELEUX, инициатива направленная на усиление военного потенциала Украины. Бельгия обеспечит базовое обучение, а Нидерланды предложат обучение на рабочем месте для украинских экипажей кораблей-миноискателей.

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Iveco DV представила LMV 4x4 в 2001 году, чтобы обеспечить автомобиль с высоким уровнем проходимости и защиты брони. Компания продолжает совершенствовать защиту и механические компоненты.

Функционал автомобиля сейчас включает разведку, патрулирование, связь, сопровождение и вспомогательную службу.

Более 4000 LMV1 были проданы в 15 разных стран мира. В частности Италия заказала более 2000 таких автомобилей.

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Дополнительно

Брюссель пообещал предоставить Украине 611 миллионов евро военной помощи в течение 2024 года. Около половины этой суммы выделено на дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Бельгия, которая председательствует в ЕС, также продемонстрировала свою приверженность поддержке Украины сверх военных нужд, будучи частью Украинского фонда, направленного на гуманитарную помощь и восстановление наиболее пострадавших регионов Украины.