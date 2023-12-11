Великобритания передаст Украине два тральщика и сформирует морскую коалицию

Великобритания поставит в Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Об этом говорится в заявлении Минобороны Британии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что корабли будут закуплены Украиной с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании. В заявлении сказано, что кроме передачи тральщиков, Соединенное Королевство совместно с Норвегией создадут новую морскую коалицию, в состав которой войдут страны, желающие оказывать Украине военно-морскую помощь.

Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую Коалицию морских возможностей, предоставляя корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море. Новая коалиция предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в в Черном море

говорится в сообщении.

Два миноискательских корабля ВМС Королевства передаются из состава Королевских ВМС в Вооруженные Силы Украины с целью укрепления способности Украины действовать на море.

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Это увеличение способности знаменует собой начало новых целенаправленных усилий Великобритании, Норвегии и наших союзников по укреплению морской способности Украины в долгосрочной перспективе, повышения их способности действовать в защите своих суверенных вод и укреплении безопасности в Черном море

сказал министр обороны Британии Грант Шаппс

Отмечается, что новая морская коалиция будет тесно будет сотрудничать с Военно-морскими силами Украины и Министерством обороны для развития ряда возможностей, включая быстрое развитие морских сил в Черном море, продолжение развития Корпуса морской пехоты Украины и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных районов и внутренних водных путей.