Великобритания передаст Украине два тральщика и сформирует морскую коалицию
Киев • УНН
Великобритания предоставит Украине два тральщика класса Sandown и сформирует новую морскую коалицию с Норвегией для усиления безопасности Украины в Черном море.
Великобритания поставит в Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Об этом говорится в заявлении Минобороны Британии, передает УНН.
Детали
Отмечается, что корабли будут закуплены Украиной с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании. В заявлении сказано, что кроме передачи тральщиков, Соединенное Королевство совместно с Норвегией создадут новую морскую коалицию, в состав которой войдут страны, желающие оказывать Украине военно-морскую помощь.
Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую Коалицию морских возможностей, предоставляя корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море. Новая коалиция предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в в Черном море
Два миноискательских корабля ВМС Королевства передаются из состава Королевских ВМС в Вооруженные Силы Украины с целью укрепления способности Украины действовать на море.
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Это увеличение способности знаменует собой начало новых целенаправленных усилий Великобритании, Норвегии и наших союзников по укреплению морской способности Украины в долгосрочной перспективе, повышения их способности действовать в защите своих суверенных вод и укреплении безопасности в Черном море
Отмечается, что новая морская коалиция будет тесно будет сотрудничать с Военно-морскими силами Украины и Министерством обороны для развития ряда возможностей, включая быстрое развитие морских сил в Черном море, продолжение развития Корпуса морской пехоты Украины и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных районов и внутренних водных путей.
Великобритания передаст Украине два тральщика и сформирует морскую коалицию
Великобритания предоставит Украине два тральщика класса Sandown и сформирует новую морскую коалицию с Норвегией для усиления безопасности Украины в Черном море.
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