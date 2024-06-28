Новые возможности в "Дії": в приложении появятся медицинские данные украинцев

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволит гражданам через "Дію" зарегистрировать себя как пациентов в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Детали

По словам Федорова, в приложении также можно будет изменить данные о себе в ЕСОЗ, например о новом номере телефона или месте жительства.

Украинцы смогут удобно через Дію зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения - ЕСОЗ, а также выбрать семейного врача, подать или расторгнуть декларацию. Не нужно будет ходить в больницу и тратить на это время - рассказал глава Минцифры.

Он заверил, что команда министерства уже работает над сервисом вместе с Минздравом и НСЗУ.

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Напомним

На портале "Дія" запускают новую услугу - возможность онлайн актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства в несколько кликов.