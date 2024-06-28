Новые возможности в "Дії": в приложении появятся медицинские данные украинцев
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет гражданам регистрироваться как пациенты в электронной системе здравоохранения и выбирать или менять своего семейного врача через приложение "Дія", что лишает их необходимости посещать больницы.
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволит гражданам через "Дію" зарегистрировать себя как пациентов в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Детали
По словам Федорова, в приложении также можно будет изменить данные о себе в ЕСОЗ, например о новом номере телефона или месте жительства.
Украинцы смогут удобно через Дію зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения - ЕСОЗ, а также выбрать семейного врача, подать или расторгнуть декларацию. Не нужно будет ходить в больницу и тратить на это время
Он заверил, что команда министерства уже работает над сервисом вместе с Минздравом и НСЗУ.
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Напомним
На портале "Дія" запускают новую услугу - возможность онлайн актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства в несколько кликов.