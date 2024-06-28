Нові можливості в "Дії": у застосунку з'являться медичні дані українців
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє громадянам реєструватися як пацієнти в електронній системі охорони здоров'я та обирати чи змінювати свого сімейного лікаря через додаток "Дія", що позбавляє їх необхідності відвідувати лікарні.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить громадянам через "Дію" зареєструвати себе як пацієнтів в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Про це пише УНН з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
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За словами Федорова, у застосунку також можна буде змінити дані про себе в ЕСОЗ, наприклад про новий номер телефону чи місце проживання.
Українці зможуть зручно через Дію зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя — ЕСОЗ, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію. Не потрібно буде ходити в лікарню та витрачати на це час
Він запевнив, що команда міністерства вже працює над сервісом разом із МОЗ та НСЗУ.
Свідоцтва про шлюб та народження дитини: Федоров анонсував нові функції в "Дії"24.06.24, 21:05 • 21075 переглядiв
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