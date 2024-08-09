Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0
Киев • УНН
В приложении 'Киев Цифровой' появились новые сервисы и обновленный интерфейс. Добавлен раздел с полезными ссылками на городские сайты, упрощена навигация и улучшен дизайн.
Приложение "Киев Цифровой" обновлено до версии 3.0. В частности, в приложении появились новые сервисы и новый интерфейс. Об этом заявили в КГГА, передает УНН.
Детали
В версии 3.0. разработан новый дизайн и добавлен новый раздел с полезными ссылками. В сообщении отмечается, что интерфейс приложения стал еще более современным, а навигация более удобной.
Переходы пользователей в профиль и на экран всех сервисов стали проще. Теперь, потянув экран влево, пользователи попадут в профиль, а справа - ко всем сервисам приложения
Также в приложении по просьбе пользователей добавили отдельную категорию в сервисах с полезными ссылками на городские сайты.
Отмечается, что городское приложение "Киев Цифровой" можно загрузить в App Store и Google Play.
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