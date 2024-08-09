Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0

Приложение "Киев Цифровой" обновлено до версии 3.0. В частности, в приложении появились новые сервисы и новый интерфейс. Об этом заявили в КГГА, передает УНН.

Детали

В версии 3.0. разработан новый дизайн и добавлен новый раздел с полезными ссылками. В сообщении отмечается, что интерфейс приложения стал еще более современным, а навигация более удобной.

Переходы пользователей в профиль и на экран всех сервисов стали проще. Теперь, потянув экран влево, пользователи попадут в профиль, а справа - ко всем сервисам приложения - объясняют в КГГА.

Также в приложении по просьбе пользователей добавили отдельную категорию в сервисах с полезными ссылками на городские сайты.

Отмечается, что городское приложение "Киев Цифровой" можно загрузить в App Store и Google Play.

Міноборони розвінчало 5 міфів про застосунок "Резерв+"

Напомним

В Украине запустили приложение ''Армия+'' с 11 видами рапортов и уникальным ID для военных. Это часть цифровой экосистемы, которая включает "Дію", "Мрію" и "Резерв+", направленная на устранение бюрократии.