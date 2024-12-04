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Новые персонажи Lego будут носить бейджи с подсолнухом, обозначающие скрытую инвалидность

Новые персонажи Lego будут носить бейджи с подсолнухом, обозначающие скрытую инвалидность

Киев  •  УНН

 • 2240 просмотра

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Lego сотрудничает с Hidden Disabilities Sunflower, чтобы представить персонажей со скрытой инвалидностью. Новые фигурки будут носить значки с подсолнухом, чтобы повысить осведомленность о невидимых нарушениях здоровья.

Персонажи в конструкторах Lego носят значки в виде подсолнуха или специальные шнурки с изображением цветка, обозначающие скрытую инвалидность. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Сейчас Lego сотрудничает с компанией Hidden Disabilities Sunflower, которая помогает незаметно рассказать о своих скрытых нарушениях. Исполнительный директор компании говорит, что носить значок с подсолнухом-это простой способ поделиться тем, что у человека есть скрытая инвалидность.

Хотя символом инвалидности является кресло колесное, им пользуются лишь 7% людей. На сайте компании есть невидимый индекс инвалидности, учитывающий также аутизм, РДУГ, деменцию, болезни Паркинсона. 

С добавлением "солнечных" персонажей компания стремится повысить осведомленность о скрытой инвалидности. Так Lego хочет, чтобы" кирпичный " мир еще лучше отражал реальность. За последние годы к конструкторам добавляли персонажей с другими оттенками кожи и разных национальностей. Также компания выпускала игрушки с ампутированными конечностями, синдромом Дауна, тревожностью и витилиго.

Напомним

Компания Lego выпустила конструкторы архитектурных памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области, пострадавшей от российского ракетного удара, причем конструкторы вручаются в качестве призов за пожертвования от 24 долларов США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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