Новые персонажи Lego будут носить бейджи с подсолнухом, обозначающие скрытую инвалидность
Киев • УНН
Lego сотрудничает с Hidden Disabilities Sunflower, чтобы представить персонажей со скрытой инвалидностью. Новые фигурки будут носить значки с подсолнухом, чтобы повысить осведомленность о невидимых нарушениях здоровья.
Персонажи в конструкторах Lego носят значки в виде подсолнуха или специальные шнурки с изображением цветка, обозначающие скрытую инвалидность. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Сейчас Lego сотрудничает с компанией Hidden Disabilities Sunflower, которая помогает незаметно рассказать о своих скрытых нарушениях. Исполнительный директор компании говорит, что носить значок с подсолнухом-это простой способ поделиться тем, что у человека есть скрытая инвалидность.
Хотя символом инвалидности является кресло колесное, им пользуются лишь 7% людей. На сайте компании есть невидимый индекс инвалидности, учитывающий также аутизм, РДУГ, деменцию, болезни Паркинсона.
С добавлением "солнечных" персонажей компания стремится повысить осведомленность о скрытой инвалидности. Так Lego хочет, чтобы" кирпичный " мир еще лучше отражал реальность. За последние годы к конструкторам добавляли персонажей с другими оттенками кожи и разных национальностей. Также компания выпускала игрушки с ампутированными конечностями, синдромом Дауна, тревожностью и витилиго.
Напомним
Компания Lego выпустила конструкторы архитектурных памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области, пострадавшей от российского ракетного удара, причем конструкторы вручаются в качестве призов за пожертвования от 24 долларов США.