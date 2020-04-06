Новые случаи COVID-19 в Сумской области: больные с одного района

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Сумской области за сутки зафиксировали два новых случая заболевания COVID-19 - в Конотопе и селе Казацкое Конотопского района, всего в области - 51 инфицированный коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал о коронавирусе в Сумской области, верифицированный Сумской ОГА.