Новые случаи COVID-19 в Сумской области: больные с одного района
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Сумской области за сутки зафиксировали два новых случая заболевания COVID-19 - в Конотопе и селе Казацкое Конотопского района, всего в области - 51 инфицированный коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал о коронавирусе в Сумской области, верифицированный Сумской ОГА.
"По состоянию на 6 апреля в Сумской области 51 официально подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердили у двух человек - в городе Конотоп и селе Казацкое Конотопского района", - говорится в сообщении.
По информации Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины, сейчас в городе Сумы - 3 случая заболевания, городе Ахтырка - 4, селе Казацкое Конотопского района - 18, в селе Поповка Конотопского района - 1, в селе Духановка Конотопского района - 4, городе Конотоп - 2, cеле Грузское Кролевецкого района - 4, городе Кролевец - 9, селе Вишневое Тростянецкого района - 2, городе Шостка - 4 случая.
Кроме того, с подозрением на COVID-19 в Сумской области находится 15 человек.
Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.