Новые случаи COVID-19 в Сумской области: больные с одного района

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72235 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85332 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98357 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95547 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106355 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91906 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103525 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106118 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131131 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Новые случаи COVID-19 в Сумской области: больные с одного района

Новые случаи COVID-19 в Сумской области: больные с одного района

Киев  •  УНН

 • 28757 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Сумской области за сутки зафиксировали два новых случая заболевания COVID-19 - в Конотопе и селе Казацкое Конотопского района, всего в области - 51 инфицированный коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал о коронавирусе в Сумской области, верифицированный Сумской ОГА.

"По состоянию на 6 апреля в Сумской области 51 официально подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердили у двух человек - в городе Конотоп и селе Казацкое Конотопского района", - говорится в сообщении.

По информации Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины, сейчас в городе Сумы - 3 случая заболевания, городе Ахтырка - 4, селе Казацкое Конотопского района - 18, в селе Поповка Конотопского района - 1, в селе Духановка Конотопского района - 4, городе Конотоп - 2, cеле Грузское Кролевецкого района - 4, городе Кролевец - 9, селе Вишневое Тростянецкого района - 2, городе Шостка - 4 случая.

Кроме того, с подозрением на COVID-19 в Сумской области находится 15 человек.

Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.

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