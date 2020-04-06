Нові випадки COVID-19 на Сумщині: хворі з одного району
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Сумщині за добу зафіксували два нових випадки захворювання на COVID-19 - у Конотопі та селі Козацьке Конотопського району, загалом в області - 51 інфікований коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал про коронавірус у Сумській області, верифікований Сумською ОДА.
"Станом на 6 квітня на Сумщині 51 офіційно підтверджений випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. За останню добу діагноз підтвердили у двох осіб – у місті Конотоп та селі Козацьке Конотопського району", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, наразі у місті Суми – 3 випадки захворювання, місті Охтирка – 4, села Козацьке Конотопського району – 18, селі Попівка Конотопського району – 1, селі Духанівка Конотопського району – 4, місті Конотоп – 2, cелі Грузьке Кролевецького району – 4, місті Кролевець – 9, селі Вишневе Тростянецького району – 2, місті Шостка – 4 випадки.
Крім того, з підозрою на COVID-19 на Сумщині перебуває 15 осіб.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.