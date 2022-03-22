Новые спутниковые снимки показали развертывание вражеских войск в Беларуси вблизи границы с Украиной

Детали

Как отмечается, на юге Беларуси наблюдается развертывание сухопутных войск.

Как указано, развертывание зафиксировано близ Дублина Гомельской области — на север от границы с Украиной.

Также новые спутниковые снимки Maxar, собранные с 18 по 21 марта 2022 года, показывают продолжающуюся военную активность России в нескольких ключевых городах Украины, включая Мариуполь, Киев и Чернигов, и вокруг них.

Мариуполь

Ирпень

Чернигов

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости принятия участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил республики беларусь.