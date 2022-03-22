Новые спутниковые снимки показали развертывание вражеских войск в Беларуси вблизи границы с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На спутниковых снимках Maxar зафиксировано накопление вражеских вооружений в Гомельской области Беларуси вблизи границы с Украиной. Фотографии распространило SatNews, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, на юге Беларуси наблюдается развертывание сухопутных войск.
Как указано, развертывание зафиксировано близ Дублина Гомельской области — на север от границы с Украиной.
Также новые спутниковые снимки Maxar, собранные с 18 по 21 марта 2022 года, показывают продолжающуюся военную активность России в нескольких ключевых городах Украины, включая Мариуполь, Киев и Чернигов, и вокруг них.
Мариуполь
Ирпень
Чернигов
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По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости принятия участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил республики беларусь.