Нові супутникові знімки показали розгортання ворожих військ у Білорусі поблизу кордону з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На супутникових знімках Maxar зафіксовано накопичення ворожих озброєнь у Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною. Світлини поширило SatNews, пише УНН.
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Як зазначається, на півдні Білорусі спостерігається розгортання сухопутних військ.
Як вказано, розгортання зафіксовано поблизу Дубліна Гомельської області — на північ від кордону з Україною.
Також нові супутникові знімки Maxar, зібрані з 18 по 21 березня 2022 року, показують триваючу військову активність Росії в кількох ключових містах України, включаючи Маріуполь, Київ і Чернігів, і навколо них.
Маріуполь
Ірпінь
Чернігів
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За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу про необхідність прийняття участі у війні з Україною з особовим складом збройних сил республіки білорусь.