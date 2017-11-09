Новые вспышки АЧС зафиксированы в Одесской области

Для местных жителей - это настоящее бедствие, потому что на убой идет все поголовье свиней.

В то же время оказалось, что у местных властей нет средств, чтобы компенсировать возмещения за убитый скот. Поэтому сумму, а это около 750 тысяч гривен, местные советы просят у области.

Планируется, что уже в ближайшее время из резервного фонда областного и районных бюджетов населению будут возмещены убытки в расчете 35 грн за килограмм живого веса.

"Всего в Одесской области зафиксировано восемь очагов и принимаются все меры, чтобы избежать распространения опасной инфекции. Сейчас проводится повторная дезинфекция в очагах вспышки инфекции. По всей области усиливают меры контроля стихийной торговли и перевозки скота, чтобы АЧС не распространялась на другие населенные пункты", - отметил Александр Терещук - заместитель председателя Одесской ОГА.

Напомним, за два последних года в Украине уничтожено около 80 тысяч голов свиней из-за вспышки АЧС. По словам нардепа С.Тригубенко, минимизировать потери фермеров и государства можно, восстановив практику страхования хозяйств от АЧС.

Ранее УНН сообщал, что масштабная вспышка АЧС спровоцировала резкое подорожание мяса.