Нові спалахи АЧС зафіксовано на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Жителям одразу двох районів Одещини довелося знищити кілька сотень домашніх свиней, аби зупинити розповсюдження африканської чуми (АЧС), повідомляє кореспондент УНН.
Для місцевих жителів — це справжнє лихо, бо на забій йде все поголів’я свиней.
У той же час виявилося, що у місцевої влади нема коштів, щоб компенсувати відшкодування за вбиту худобу. Тому суму, а це близько 750 тисяч гривень, місцеві ради просять в області.
Планується, що вже найближчим часом з резервного фонду обласного та районних бюджетів населенню буде відшкодовано збитки в розрахунку 35 грн за кілограм живої ваги.
“Загалом в Одеській області зафіксовано вісім осередків спалаху і вживаються всі заходи, щоб уникнути розповсюдження небезпечної інфекції. Наразі проводиться повторна дезинфекція у осередках спалаху інфекції. По всій області посилюють заходи контролю стихійної торгівлі і перевезення худоби, аби АЧС не поширилася на інші населені пункти”, — зазначив Олександр Терещук — заступник голови Одеської ОДА.
Нагадаємо, за два останніх роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалах АЧС. За словами нардепа С.Тригубенко, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.
Раніше УНН повідомляв, що масштабний спалах АЧС спровокував різке подорожчання м’яса.