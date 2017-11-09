Нові спалахи АЧС зафіксовано на Одещині

Для місцевих жителів — це справжнє лихо, бо на забій йде все поголів’я свиней.

У той же час виявилося, що у місцевої влади нема коштів, щоб компенсувати відшкодування за вбиту худобу. Тому суму, а це близько 750 тисяч гривень, місцеві ради просять в області.

Планується, що вже найближчим часом з резервного фонду обласного та районних бюджетів населенню буде відшкодовано збитки в розрахунку 35 грн за кілограм живої ваги.

“Загалом в Одеській області зафіксовано вісім осередків спалаху і вживаються всі заходи, щоб уникнути розповсюдження небезпечної інфекції. Наразі проводиться повторна дезинфекція у осередках спалаху інфекції. По всій області посилюють заходи контролю стихійної торгівлі і перевезення худоби, аби АЧС не поширилася на інші населені пункти”, — зазначив Олександр Терещук — заступник голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, за два останніх роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалах АЧС. За словами нардепа С.Тригубенко, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.

Раніше УНН повідомляв, що масштабний спалах АЧС спровокував різке подорожчання м’яса.