Новые вспышки АЧС: под ударом оказалось сразу пять областей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с 9 по 16 июля зарегистрировала на территории 5 областей семь случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает УНН.
Так, АЧС была зарегистрирована в СПК "Дунай", ООО "Украина 2010" (оба случая - Одесская обл.), ОГ ГП "Городецкое" (Ровенская обл.), в двух личных подсобных хозяйствах в с. Кизомыс и с. Надеждовка (оба - Херсонская обл.), в двух личных подсобных хозяйствах в с. Балаклея (Черкасская обл.) и с. Стеблянки (Сумская обл.).
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС состоялось заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.
"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и предотвращению распространения возбудителя", - заверили в Госпродпотребслужбе.
Напомним, по словам нардепа Сергея Тригубенко, вспышки АЧС привели к резкому увеличению импорта нидерландской и бразильской свинины в Украину.
"С начала года мы увеличили показатели импорта уже девять раз (по сравнению с данными прошлого года). Конечно, такая тенденция сказывается на цене сала для украинцев", - пояснил Тригубенко и добавил, что все это происходит на фоне отсутствия в государстве (более года) профильного министра агрополитики.