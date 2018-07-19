Нові спалахи АЧС: під ударом опинилося одразу п'ять областей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів з 9 по 16 липня зареєструвала на території 5 областей сім випадків захворювання на африканську чуму свиней (АЧС). Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.
Так, АЧС було зареєстровано в СВК "Дунай", ТОВ "Україна 2010" (обидва випадки - Одеська обл.), ДГ ДП "Городецьке" (Рівненська обл.), у двох особистих підсобних господарствах у с. Кізомис і с. Надеждівка (обидва - Херсонська обл.), у двох особистих підсобних господарствах у с. Балаклія (Черкаська обл.) і с. Стеблянки (Сумська обл.).
З метою координації дій із локалізації та ліквідації спалахів АЧС відбулося засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при відповідних райдержадміністраціях, рішеннями яких затверджено плани із ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.
"В осередках захворювання здійснюються заходи щодо локалізації та запобігання поширенню збудника", - запевнили у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, за словами нардепа Сергія Тригубенка, спалахи АЧС призвели до різкого збільшення імпорту нідерландської та бразильської свинини в Україну.
“З початку року ми збільшили показники імпорту вже вдев’ятеро (порівняно з даними минулого року). Звичайно, що така тенденція позначається на ціні сала для українців”, — пояснив Тригубенко і додав, що все це відбувається на тлі відсутності в державі (понад рік) профільного міністра агрополітики.