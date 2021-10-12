Новые правила пассажирских перевозок на время карантина не будут касаться несовершеннолетних - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних пассажиров, поскольку для них пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получение прививки против коронавирусной болезни. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет УНН.
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"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте", - заявил Ляшко, которого цитирует пресс-служба Минздрава.
Детали
Отмечается, что новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц: граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о водителях, членах экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.
Напомним
Кабинет министров Украины 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.