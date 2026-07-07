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"Новая почта" подтвердила удар рф по терминалу в Кривом Роге - точка работает без изменений

Киев • УНН

 • 1604 просмотра

Сортировочный терминал "Новой почты" в Кривом Роге поврежден в результате российской атаки. Компания компенсирует 100% стоимости утраченных отправлений, а логистика работает без изменений.

"Новая почта" подтвердила удар рф по терминалу в Кривом Роге - точка работает без изменений

Компания "Новая почта" официально подтвердила повреждение своего сортировочного терминала в Кривом Роге в результате российской атаки. Несмотря на это, логистические процессы продолжаются без существенных изменений, а клиентам компенсируют стоимость утраченных отправлений, сообщает компания, передает УНН.

Детали

В "Новой почте" отметили, что во время удара сотрудники находились в укрытиях, поэтому никто не пострадал.

Самое главное, что наши сотрудники не пострадали, ведь на момент атаки все находились в укрытиях, которые оборудованы на территории логистического объекта. Жизнь нашей команды и клиентов - это безусловный приоритет

- говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий удара. Информацию о поврежденных грузах компания обещает обнародовать в ближайшее время.

В "Новой почте" также опровергли информацию о возможных перебоях в работе сети.

Несмотря на атаку, мы обеспечиваем непрерывность логистических процессов и держим все под контролем. Компания уже задействовала резервные логистические схемы, поэтому доставка отправлений осуществляется без существенных изменений, а сеть работает в штатном режиме

- подчеркнули в компании.

Также компания подтвердила, что полностью компенсирует клиентам потери.

Мы возместим клиентам 100% объявленной стоимости отправлений, которые пострадали в результате атак. Мы самостоятельно свяжемся с каждым владельцем поврежденной посылки для оформления выплат

- сообщили в "Новой почте".

После атаки на "Новую почту" в Днепре - рф ударила по логистической компании в Кривом Роге07.07.2026, 08:55 • 2804 просмотра

Алла Киосак

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