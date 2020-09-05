Новичок забил победный гол в матче за "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Заполняя паузу в клубном футболе киевское “Динамо” провело контрольный матч с представителем Украины в еврокубковом сезоне — “Колос”, передает корреспондент УНН.
Единственный гол во встрече назрел на 49 минуте. Тогда новичок киевлян Артем Кравец получил передачу от партнера, выйдя на свидание с голкипером “Колоса”. В одно касание форвард отправил мяч мимо голкипера в сетку ворот — 1:0.
Вашему вниманию составы команд:
“Колос”: Волынец, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Емец, Задоя, Богданов, Смирный, Антюх, Селезнев. На замену выходили: Кучерук, Черноморец, Морозко, Ильин, Исаенко, Зозуля, Максименко, Костышин.
“Динамо”: Бойко (Нещерет, 61 минута), Вантух, Бурда (Шабанов, 35), Попов (Алибеков, 61), Миколенко (Вивчаренко, 78), Шепелев, Буяльский (Клейтон, 71), Андриевский (Гармаш, 46) , где Пена (Русин, 46), Вербич (Дуелунд, 68), Соль (Кравец, 46).
Примечательно, что с 71 минуты за “бело-синих” также дебютировал бразилец Клейтон, который находится на просмотре в клубе.
Напомним, что в параллельной игре “Шахтер” потерпел поражение против “Олимпика”.