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Новачок забив переможний гол у матчі за “Динамо”

Київ • УНН

 • 10810 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Заповнюючи паузу в клубному футболі київське “Динамо” провело контрольний матч з представником України в єврокубковому сезоні — “Колосом”, передає кореспондент УНН.

Новачок забив переможний гол у матчі за “Динамо”

Єдиний гол у зустрічі назрів на 49 хвилині. Тоді новачок киян Артем Кравець отримав передачу від партнера, вийшовши на побачення з голкіпером “Колоса”. В один дотик форвард відправив м’яч повз голкіпера у сітку воріт — 1:0.

До вашої уваги склади команд:

“Колос”: Волинець, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Ємець, Задоя, Богданов, Смирний, Антюх, Селезньов.

На заміну виходили: Кучерук, Чорноморець, Морозко, Ільїн, Ісаєнко, Зозуля, Максименко, Костишин.
“Динамо”: Бойко (Нещерет, 61 хвилина), Вантух, Бурда (Шабанов, 35), Попов (Алібеков, 61), Миколенко (Вівчаренко, 78), Шепелев, Буяльський (Клейтон, 71), Андрієвський (Гармаш, 46), де Пена (Русин, 46), Вербич (Дуелунд, 68), Соль (Кравець, 46).

Примітно, що з 71 хвилини за “біло-синіх” також дебютував бразилець Клейтон, який знаходиться на перегляді в клубі.

Нагадаємо, що у паралельній грі “Шахтар” зазнав поразки проти “Олімпіка”.

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