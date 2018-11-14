Новички сборной Украины спели песню "Червона рута"

Футболисты национальной команды спели "Червона рута" на посвящении.

Напомним, "Червона рута" стала визитной карточкой национальной сборной по футболу в квалификации к Евро-2020.

Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари ©

Віталій Миколенко нам обіцяв заспівати українську пісню - виконано

Мар'ян Швед сказав, що додатково виконає пісню, яку ви обрали - чекаємоpic.twitter.com/ukk08dWwLT