Новачки збірної України заспівали пісню "Червона рута"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Новачки збірної України Мар'ян Швед і Віталій Миколенко виконали український хіт "Червона рута". Відповідне відео у вівторок 13 листопада було опубліковано в Twitter FootballHub, передає УНН.
Футболісти національної команди заспівали "Червона рута" на посвяті.
Нагадаємо, "Червона рута" стала візитною карткою національної збірної з футболу в кваліфікації до Євро-2020.
Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари ©
Віталій Миколенко нам обіцяв заспівати українську пісню - виконано
Мар'ян Швед сказав, що додатково виконає пісню, яку ви обрали - чекаємо pic.twitter.com/ukk08dWwLT