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Новачки збірної України заспівали пісню "Червона рута"

Новачки збірної України заспівали пісню "Червона рута"

Київ • УНН

 • 11562 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Новачки збірної України Мар'ян Швед і Віталій Миколенко виконали український хіт "Червона рута". Відповідне відео у вівторок 13 листопада було опубліковано в Twitter FootballHub, передає УНН.

Футболісти національної команди заспівали "Червона рута" на посвяті.

Нагадаємо, "Червона рута" стала візитною карткою національної збірної з футболу в кваліфікації до Євро-2020.

Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари ©
Віталій Миколенко нам обіцяв заспівати українську пісню - виконано
Мар'ян Швед сказав, що додатково виконає пісню, яку ви обрали - чекаємо pic.twitter.com/ukk08dWwLT

— FootballHub (@FootballHub_Ua) 13 листопада 2018 р.

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