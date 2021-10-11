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Новая Зеландия ввела обязательную вакцинацию для медицинских работников

Новая Зеландия ввела обязательную вакцинацию для медицинских работников

Киев  •  УНН

 • 11121 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Новая Зеландия борется с чрезвычайно инфекционным вспышкой дельта-штамма, который заставил ее отказаться от своей давней стратегии ликвидации коронавируса и ввести обязательную вакцинацию для медицинских работников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Новая Зеландия переживает один из самых сложных и самых сложных моментов пандемии COVID-19 до сих пор", - сказал Ардерн журналистам в Веллингтоне. Ардерн, однако, сказал, что "в последующие несколько месяцев существует четкий путь вперед", чтобы жить с меньшим количеством бордюров и большей свободой, как только страна достигнет более высокого уровня вакцинации.

детали

Около 2,38 миллиона жителей Новой Зеландии до сих пор были полностью вакцинированы, или около 57% соответствующего населения, при этом чиновники обещали покончить с карантином после того, как будет вакцинировано 90% соответствующего населения.

Работники сектора здравоохранения и инвалидности должны быть полностью вакцинированы до 1 декабря, тогда как работники школ и работников раннего обучения должны получить две дозы до 1 января, заявил министр реагирования на COVID-19 Крис Хипкинс.

Решение об обязательной вакцинации было принято, когда Новая Зеландия сообщила о 35 новых случаев, все они в Окленде, по сравнению с 60 в воскресенье, общее количество случаев в текущем вспышки выросла до 1622.

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