Нова Зеландія ввела обов'язкову вакцинацію для медичних працівників

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"Нова Зеландія переживає один з найскладніших і найскладніших моментів пандемії COVID-19 досі“,-сказав Ардерн журналістам у Веллінгтоні. Ардерн, однак, сказав, що “у наступні кілька місяців існує чіткий шлях уперед”, щоб жити з меншою кількістю бордюрів та більшою свободою, як тільки країна досягне більш високого рівня вакцинації.

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Близько 2,38 мільйона жителів Нової Зеландії до цього часу були повністю вакциновані, або близько 57% відповідного населення, при цьому чиновники обіцяли покінчити з карантином після того, як буде вакциновано 90% відповідного населення.

Працівники сектору охорони здоров’я та інвалідності повинні бути повністю вакциновані до 1 грудня, тоді як працівники шкіл та працівників раннього навчання повинні отримати дві дози до 1 січня, заявив міністр реагування на COVID-19 Кріс Хіпкінс.

Рішення про обов’язкову вакцинацію було прийнято, коли Нова Зеландія повідомила про 35 нових випадків, усі вони в Окленді, порівняно з 60 у неділю, загальна кількість випадків у поточному спалаху зросла до 1622.