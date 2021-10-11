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Нова Зеландія ввела обов'язкову вакцинацію для медичних працівників

Нова Зеландія ввела обов'язкову вакцинацію для медичних працівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Нова Зеландія бореться з надзвичайно інфекційним спалахом дельта-штаму, який змусив її відмовитися від своєї давньої стратегії ліквідації коронавірусу і ввести обов'язкову вакцинацію для медичних працівників. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Нова Зеландія переживає один з найскладніших і найскладніших моментів пандемії COVID-19 досі“,-сказав Ардерн журналістам у Веллінгтоні. Ардерн, однак, сказав, що “у наступні кілька місяців існує чіткий шлях уперед”, щоб жити з меншою кількістю бордюрів та більшою свободою, як тільки країна досягне більш високого рівня вакцинації.

Деталі

Близько 2,38 мільйона жителів Нової Зеландії до цього часу були повністю вакциновані, або близько 57% відповідного населення, при цьому чиновники обіцяли покінчити з карантином після того, як буде вакциновано 90% відповідного населення.

Працівники сектору охорони здоров’я та інвалідності повинні бути повністю вакциновані до 1 грудня, тоді як працівники шкіл та працівників раннього навчання повинні отримати дві дози до 1 січня, заявив міністр реагування на COVID-19 Кріс Хіпкінс.

Рішення про обов’язкову вакцинацію було прийнято, коли Нова Зеландія повідомила про 35 нових випадків, усі вони в Окленді, порівняно з 60 у неділю, загальна кількість випадків у поточному спалаху зросла до 1622.

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