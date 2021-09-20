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Новая Зеландия ослабляет введенный из-за "Дельты" карантин в крупнейшем городе

Киев  •  УНН

 • 19151 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Новая Зеландия ослабляет меры по борьбе со вспышкой коронавируса штамма "Дельта" в крупнейшем городе страны Окленде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на New Zealand Herald.

Детали

Окленд перейдет с 4-го уровня карантина на 3-й с 23:59 завтрашнего вечера, а остальная часть Новой Зеландии останется на еще более слабом, 2-м уровне ограничений.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, Окленду до сих пор стоит помнить о том, что 3-й уровень все еще является локдауном, и сказала, что пребывание его на четвёртом уровне карантина в течение пяти недель сыграло важную роль в подтверждение того, что вспышка находится под контролем.

При этом указано, что жители по-прежнему должны придерживаться правил собственных "пузырей". Они не могут посещать друзей или соседей, а детям нельзя позволять играть друг с другом.

Дополнение

Новая Зеландия сообщила о 24 новых случаях заражения COVID-19 в воскресенье, по сравнению с 20 случаями в субботу, что указывает на рост после нескольких дней снижения показателей.

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