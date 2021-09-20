Нова Зеландія послаблює введений через "Дельту" карантин у найбільшому місті

Деталі

Окленд перейде з 4-го рівня карантину на 3-й з 23:59 завтрашнього вечора, а інша частина Нової Зеландії залишиться на ще слабшому, 2-му рівні обмежень.

За словами прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінди Ардерн, Окленду досі слід пам'ятати про те, що 3-й рівень все ще є локдауном, і сказала, що перебування його на 4-у рівні карантину протягом п'яти тижнів відіграло важливу роль на підтвердження того, що спалах перебуває під контролем.

При цьому вказано, що жителі як і раніше мають дотримуватися правил власних "бульбашок". Вони не можуть відвідувати друзів або сусідів, а дітям не можна дозволяти гратися один з одним.

Доповнення

Нова Зеландія повідомила про 24 нові випадки зараження COVID-19 в неділю, в порівнянні з 20 випадками в суботу, що вказує на зростання після декількох днів зниження показників.