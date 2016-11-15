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15 марта, 19:03 • 110172 просмотра

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Новая Зеландия начинает эвакуацию туристов из пострадавшего от землетрясения города

Киев • УНН

 • 15776 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Аварийно-спасательные службы Новой Зеландии начали эвакуацию сотен туристов и жителей из города Южного острова Каикоура во вторник, в день после мощного землетрясения в регионе, в результате которого погибли два человека, передает УНН со ссылкой на Reuters .

"Приоритетом сегодня является операция авиаперевозок. Мы хотим сделать как можно больше рейсов с Каикоура сегодня ", - сказал один из спасателей.

Четыре больших вертолета сил обороны вылетели в город во вторник утром.

Другие аварийные службы также использовали вертолеты в полетах. Многие из тех, кто хотел уехать, были эвакуированы с острова.

Также еще около 1200 туристов застряли в городе.

Как сообщал УНН, власти Новой Зеландии сообщили, что в результате двух сильных землетрясений, произошедших в стране за последние сутки, прорвало дамбу на Южном острове .

 

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