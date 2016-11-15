Нова Зеландія починає евакуацію туристів з постраждалого від землетрусу міста
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Аварійно-рятувальні служби Нової Зеландії почали евакуацію сотень туристів і жителів з міста Південного острова Каікоура у вівторок, в день після могутнього землетрусу в регіоні, у результаті якого загинуло двоє людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Пріоритетом сьогодні є операція авіаперевезень. Ми хочемо зробити якомога більше рейсів з Каікоура сьогодні”, — сказав один з рятувальників.
Чотири великих вертольоти сил оборони вилетіли в місто у вівторок вранці.
Інші аварійні служби також використовували вертольоти в польотах. Багато з тих, хто хотів поїхати, були евакуйовані з острова.
Також ще близько 1200 туристів застряли в місті.
Як повідомляв УНН, влада Нової Зеландії повідомила, що в результаті двох сильних землетрусів, що сталися в країні за останню добу, прорвало дамбу на Південному острові.